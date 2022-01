CECCHI GORI, Ricoverato per problemi respiratori

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato presso l’Ospedale Gemelli di Roma per problemi polmonari. L’ex patron della Fiorentina, attualmente agli arresti domicialiri per bancarotta fraudolenta, ha avuto il Covid diverso tempo fa, nonostante le tre dosi di vaccino. “Vittorio Cecchi Gori è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma per complicanze polmonari, dovute sicuramente al Covid che ha avuto diverso tempo fa. Ora è negativo", ha dichiarato il professore Antonio De Luca, medico personale e amico da molti anni dell’ex produttore, come riporta Liberoquotidiano.it "È ricoverato nel reparto Solventi, dove di solito viene ricoverato anche il Papa”, prosegue. “È sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un'improvvisa insufficienza respiratoria. È stato ricoverato d’urgenza”.