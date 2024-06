CECCHI GORI, La mia Fiorentina oggi non sarebbe fallita

FirenzeViola.it

Presente ieri sera al Lucca Summer Festival Talk, all’interno del Cortile degli Svizzeri, l'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha preso la parola sventagliando su tutti i settori in cui ha avuto a che fare nella vita. Spazio, tra questi, anche alla parentesi in viola. Questo l'intervento riportato da La Nazione: "Nella vita forse ho fatto troppe cose, il politico, il presidente della Fiorentina, il produttore Cinematografico...mi sarei dovuto fermare un po’ di più.

La mia Fiorentina? Oggi non sarebbe fallita. Mi dispiace perché fu un atto contro di me, volto a distruggermi, ma la Fiorentina non c’entrava niente. Questo a Firenze non l’hanno mai capito fino in fondo".