CECCARINI, DV9, l'addio non adesso. Sulla Juve...

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha offerto la sua versione sul “caso” legato a Dusan Vlahovic nel corso della trasmissione “Viola” in onda sulle frequenze di RTV38. Secondo il giornalista, il serbo fino ad oggi non ha puntato i piedi per andare via dalla Fiorentina a gennaio ma ha il desiderio di concludere la sua stagione in maglia viola. La Juventus, in ogni caso, resta la sua preferenza principale in vista di una sistemazione futura ma allo stato attuale Vlahovic non ha chiesto la cessione entro i prossimi 8 giorni di mercato. Anche perché la Juventus - prosegue Ceccarini - non ha al momento i soldi per concludere l’operazione, dato che la Fiorentina per il suo numero 9 continua a chiedere 70 milioni di euro (l’ipotesi Kulusevksi non è sarà mai presa in considerazione).