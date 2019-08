CAUSIO, De Paul a Firenze può crescere ulteriormente

Queste le parole dell'ex Juventus e Udinese Franco Causio, a tuttomercatoweb, a proposito di un possibile arrivo di De Paul a Firenze: ""E' un giocatore importante, bisogna vedere anche dove andrebbe. La Fiorentina? Se lo vuole veramente, non lo regalano. Giocando con calciatori di un certo livello, senza nulla togliere all'Udinese, De Paul può crescere ulteriormente. Per un vero salto di qualità dovrebbe andare a giocare in un club che gioca partite internazionali. La Fiorentina è un'ottima squadra però per crescere devi giocare nelle Coppe, non solo in campionato. Per me l'argentino è una mezzala o un esterno sinistro: si accentra e tira. E' un calciatore che vede il gioco, verticalizza, fa assist, trova la porta. L'anno scorso ha realizzato nove gol che non sono certo pochi".