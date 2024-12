CATALDI, Avevo promesso a Bove che avrei fatto gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, ha parlato il player of the match, Danilo Cataldi. Queste le sue parole, a partire dall’esultanza con tanto di dedica a Bove: “Stamattina gli ho scritto ‘guarda la televisione perché la metto sotto l’incrocio’, mi ha detto ‘no, impossibile’ e invece… Lui comunque sta bene, e questa vittoria è fondamentale per noi".

E poi: “È andata bene, alla fine il gol ha portato i tre punti. Questa vittoria era fondamentale, un match fondamentale per il nostro percorso. La squadra sta bene e se lo merita”.