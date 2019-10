CASTROVILLI, Si fidanza con la Miss Italia viola

Anche questa mattina Rocco Commisso a Radio Rai ha parlato del rinnovo di Gaetano Castrovilli, una delle note liete di questo inizio di campionato (e della complicata giornata che segue la sconfitta con la Lazio) e uno dei giovani più promettenti anche in chiave azzurra, in attesa della chiamata di Mancini che lo monitora con attenzione. "Vorrei restasse a lungo alla Fiorentina" ha detto oggi il presidente viola di lui, allontanando le voci di mercato. E Gaetano Castrovilli ha un buon motivo per restare a lungo a Firenze, perché - come appreso da Firenzeviola.it -si è fidanzato con una fiorentina, tifosa viola, Rachele Risaliti, 24 anni. Non una bellezza qualunque, ma addirittura una Miss Italia visto che Rachele ha vinto il concorso nel 2016, tanto che ha sfilato ed è stata presente come ex reginetta anche nell'ultima edizione.

E, lasciata la corona, Rachele si è dapprima diplomata al Polimoda, ha continuato ad insegnare ginnastica artistica (ha fatto danza a livello agonistico) in una palestra delle Cure poi è entrata nel mondo della recitazione ed ha debuttato in un paio di film, oltre a condurre un programma su Tv Prato visto che la famiglia è pratese. Ma curriculum a parte, Rachele è sempre stata una grande tifosa della Fiorentina che - da miss -l'ha ospitata anche in qualche occasione. Castrovilli in realtà l'ha conosciuta grazie ad un amico comune ed ora i due, che sono già apparsi in pubblico circondati da più persone (tra cui il compagno Cerofolini e la fidanzata Giulia, nella foto tratta dai social), hanno deciso di uscire allo scoperto come coppia. Prima di loro ci sono state storie calciatore-miss famose, in particolare Costacurta-Martina Colombari e Ciccio Cozza-Manila Lazzaro. Quest'ultima tra l'altro, dopo la fine dei 12 anni di matrimonio con l'ex calciatore, si è fidanzata ormai ufficialmente con il viola Lorenzo Amoruso.