CASTROVILLI, In visita alla sua scuola elementare

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è tornato dopo tanti anni nella sua scuola elementare, il De Amicis di Minervino Murge, per far visita ad alunni ed insegnanti. Il campione è stato accolto con l’Inno di Mameli, seguito da quello della Fiorentina, la squadra del centrocampista. Incontenibile l’emozione dei bambini, per molti Castrovilli rappresenta un vero e proprio idolo con una carriera splendida da emulare. Il 10 dei viola ha pronunciato qualche frase ai presenti: "Ogni traguardo ha bisogno di sacrifici per essere raggiunto". Non sono mancati i ringraziamenti del campione alla sua famiglia, sempre presente nella vita calcistica di Gaetano e alla sua maestra delle elementari Mariapia Carlone, presente anche lei durante la mattinata. Ad accompagnare il campione nel saluto alle classi la fidanzata Rachele Risaliti, conosciuta anche lei per essere stata incoronata Miss Italia nel 2016 e per aver fondato qualche mese fa una linea di gioielli. In coppia hanno firmato gli autografi e hanno fatto foto ricordo con tutti i bambini della scuola. Domani il campione della Fiorentina farà visita alla scuola Mazzini, mentre venerdì prima di ritornare a Firenze sarà al Pietrocola.