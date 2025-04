Castrovilli: "Durante gli infortuni ho pensato di smettere, la nascita di mio figlio mi ha dato forza"

Gaetano Castrovilli, ex calciatore della Fiorentina e ora in prestito al Monza dalla Lazio, ha condiviso le sue emozioni durante un’intervista con Cronache di Spogliatoio: “L'Europeo del 2021 è uno dei ricordi più belli della mia carriera. Abbiamo vinto grazie al nostro gruppo, eravamo sempre insieme, e poi Vialli ci ha dato una grande spinta con la sua forza e il suo spirito. Era davvero una persona speciale. Mancini ci ha fatto credere l’uno nell’altro; quando mi fece entrare in campo, mi tremavano le gambe, ma è stato un momento indimenticabile."

“Essere seguito da professionisti competenti è stato fondamentale, mi hanno aiutato a mantenere la lucidità. Ho pensato seriamente di smettere, perché non è facile affrontare infortuni ripetuti, ma poi ho capito che in certi momenti bisogna sapersi affidare agli altri. Inoltre, la nascita di mio figlio mi ha dato una forza incredibile.”