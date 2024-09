CASTELLANOS, Pronto a tornare tra i convocati in Europa

FirenzeViola.it

LaLazioSiamoNoi.it parla dello stato di saluta del Taty Castellanos, grande assente della partita di ieri al Franchi. Edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra è stata la diagnosi ma l'attaccante non ne avrà ancora per molto. Il suo obiettivo infatti è quello di tornare a disposizione in Europa League contro la Dinamo Kiev, sarà Baroni poi a decidere se utilizzarlo o meno dal primo minuto o a gara in corso: rischiarlo ad Amburgo potrebbe esporlo a una ricaduta e compromettere il suo totale recupero. Ma comunque potrebbe rientrare tra i convocati e sedere in panchina, rendendosi disponibile a gara in corso. L'impiego dal primo minuto del Taty è più probabile invece contro il Torino, alla terza trasferta dei biancocelesti in una settimana.

Se il suo programma di riabilitazione dovesse continuare senza intoppi, allora potrebbe tornare a guidare l’attacco della Lazio. Nel caso in cui però l'assenza dell'argentino dovesse prolungarsi, Baroni ha diverse carte da potersi giocare. Infatti c'è una vera e propria staffetta tra Pedro e Noslin per prendere il suo posto. Contro la Fiorentina ha iniziato l’olandese, ma in Europa potrebbe accadere il contrario.