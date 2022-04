CASSANO, Napoli? Sconfitta pesa come un macigno

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha commentato così la corsa Scudetto dopo la sconfitta del Napoli con la Fiorentina: "Il Napoli è ormai fuori dalla corsa per il titolo, per me solo il Milan può restare agganciato all'Inter. I nerazzurri, vincendo il recupero, possono andare in testa e non avranno gare troppo difficili nel finale di campionato. Per me sarà una corsa a due fra Inter e Milan. Magari pareggiando ieri il Napoli sarebbe rimasto lì, ma questa sconfitta pesa come un macigno".