CASINI (LEGA), Commisso? Con ACF attenzione ai conti

FirenzeViola.it

Intervenuto in conferenza stampa presso la sede della Lega, al termine dell'Assemblea che ha visto protagonisti tutti i rappresentanti dei venti club di Serie A, il presidente Lorenzo Casini ha così risposto a chi gli chiedeva un commento circa le dichiarazioni di Rocco Commisso legate a presunte irregolarità del campionato (alla luce delle vittorie di società indebitate): "Sono questioni che riguardano il controllore, la FIGC, non i controllati. Tengo a dire che è nei nostri documenti, anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c'è molta attenzione alla sostenibilità. È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri UEFA per le licenze.

Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta".