CASADEI, Il Torino ci prova. Il Chelsea vuole 15 milioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino prova a fare sul serio per Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea, cercato in estate anche dalla Fiorentina, gradirebbe tornare in Italia e avrebbe dato priorità proprio ai granata. Come riportato da Gianlucadimarzio.com però i Blues per il calciatore scuola Inter chiedono 15 milioni più una percentuale sulla futura rivendita ancora troppo alta per il club italiano. Su Casadei rimane vigile anche la Lazio che intanto sta provando a chiudere per Fazzini dell'Empoli.