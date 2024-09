CASADEI, Cambia agente: lo prende in procura Facchinetti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambio di procuratore per Cesare Casadei. Come riporta TMW, il centrocampista del Chelsea, accostato anche alla Fiorentina questa estate, ha affidato i suoi interessi a Epic Sports (gestita da Francesco Facchinetti) che ha comunicato così il nuovo ingresso in scuderia: “La famiglia di Epic Sports Italy ha il piacere di dare il benvenuto a Cesare Casadei, classe 2003, centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana Under 21.

Autentico talento del calcio italiano, nel 2023 si è laureato vicecampione al Mondiale Under 20 in Argentina, dove ha ricevuto riconoscimenti come miglior marcatore (7 gol) e miglior giocatore del torneo. Il nostro percorso professionale con Cesare comincia da Londra, in Premier League, dove ha iniziato la stagione con la maglia dei Blues”.