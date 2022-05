CARNEVALI, Da dirigente in una big andrei su Berardi

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato anche dell'attaccante neroverde Domenico Berardi: "Dal Milan non è mai arrivata nessuna richiesta: so che piace, nulla più. Berardi è il nostro campione, fossi il dirigente di un grande club sarebbe lui il primo che proverei a prendere dal Sassuolo. Scommetto su di lui per domenica".