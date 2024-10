CARNEVALI, Berardi non ha detto che vuole andarsene

Fonte: TMW

Intervistato dai media presenti all'Olimpico per Italia-Belgio, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Berardi e dell'intervista uscita stamani su La Gazzetta dello Sport: "L'importante è che recuperi bene, quando starà bene è un giocatore straordinario. Ha detto che se ne vuole andare? No, non è vero che ha detto che vuole andarsene... Se ci saranno delle opportunità le valuteremo, ma lo faremo assieme come abbiamo sempre fatto".