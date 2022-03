CARNESECCHI, Piace anche a Sarri ma costa troppo

Il portiere della Cremonese, in prestito dall'Atalanta, Marco Carnesecchi è finito nel mirino di diversi club di serie A. Oltre al gradimento della Fiorentina c'è anche quello della Lazio. Come racconta il Corriere dello Sport fosse per il tecnico azzurro Maurizio Sarri, si punterebbe con decisione su di lui. Servono però 15 milioni di euro e Lotito ha già effettuato un sondaggio. Ma per la Lazio sarebbe più facile puntare su Sergio Rico, di proprietà del PSG ma in cerca di una nuova squadra dopo il prestito al Maiorca. Al momento è lui in pole per prendere il posto di titolare in biancoceleste, magari con Ivan Provedel in uscita dallo Spezia come secondo.