CARNASCIALI, Alti e bassi: la Viola rischia l'Europa

L'ex viola Daniele Carnasciali ha parlato della lotta per gli ultimi piazzamenti europei, in particolare delle chance viola a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà: "Le ultime 10-12 partite della Fiorentina sono da alti e bassi continui. E' da capire cosa succede nella testa dei giocatori. Con la Samp era particolare, perché era già salva e sperava di trovare una squadra in vacanza. E invece ha giocato tranquilla, facendo una prestazione libera di testa. Spero che vinca con la Juventus ma è dura. Per fare il salto in avanti il prossimo anno, Italiano dovrà lavorare su certi aspetti. Ad oggi comunque vedo la Fiorentina fuori dall'Europa. Gasperini cambiato? Sì, anche nell'atteggiamento durante le partite. I cicli finiscono, è fisiologico. Dovesse andare via, non so. Ci sono poche piazze disponibili. E lui non è un tipo che si accontenta".