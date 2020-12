CARMIGNANI, Fiorentina attaccherà in contropiede

Intervistato da tuttojuve.com, il doppio ex di Fiorentina e Juventus, Pietro Carmignani, ha parlato così: "Stagione dei viola? Tre punti in sei partite sono troppo pochi. Stagione sicuramente difficile. C'è chi inizia a chiedersi se l'allontanamento di Iachini non sia stato prematuro. Stimo Prandelli: è un grandissimo allenatore, ma ha le sue idee e si trova ad allenare una squadra che non ha costruito lui. Subentrare in corsa è sempre estremamente complicato. Gli va dato del tempo, in una condizione di classifica molto complicata. Approccio di Prandelli vs Juve? Simile a quello visto due turni fa con l'Atalanta: la Fiorentina attenderà e proverà ad attaccare la Juve in contropiede. I bianconeri avranno grandi motivazioni: vorranno chiudere bene l'anno e saranno galvanizzati dalla vittoria contro il Parma".