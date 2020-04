CARESSA, UEFA farà di tutto per terminare la stagione

Il conduttore e telecronista di Sky Fabio Caressa si è così espresso, durante una diretta Instagram col presentatore Paolo Bonolis, in merito alla situazione generale: "Non so più che cosa fare, ho pure finito di rivedere tutte le partite storiche. Il calcio mi manca da morire. Ad ogni modo penso che il Paese non possa restare chiuso ancora a lungo, almeno non oltre aprile. E' necessario trovare il modo, anche scaglionato, per riaprire le varie attività. Tornando al calcio, la UEFA farà di tutto per provare a far terminare la stagione".