CARESSA, Palladino era considerato un predestinato

Il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato sui propri canali social della Fiorentina. Queste le sue parole: "Kean è la prova che quando un certo tipo di giocatore ha la fiducia intorno, cambia e può essere decisivo. Un po' come era successe nell'annata al Psg dove era andato bene, nonostante non avesse il ruolo di leader come lo è ora a Firenze. Adesso nella Fiorentina non ha alternative, Palladino gli ha messo accanto Beltran che sta facendo bene e la Fiorentina è estremamente divertente. Il tecnico viola sta facendo vedere il perché in molti lo consideravano un predestinato già ai tempi di Coverciano quando studiava per diventare allenatore".