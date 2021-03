CARBONI, Viola hanno mezzi per salvarsi. Prandelli però...

L'ex allenatore del Benevento Guido Carboni in un'intervista a Stadio Aperto su TMW Radio ha parlato anche di Fiorentina. Ecco le sue parole al riguardo:

"Al momento la Fiorentina si trova lì invischiata, ma è un'annata strana e a Firenze devono avere la pazienza di arrivare all'obiettivo senza mettere troppa pressione. Hanno i mezzi per mantenere la categoria, anche se devo dire che ho visto un navigato come Prandelli alle corde nel rispondere alle domande. Capisco che certe domande diano fastidio, ma sembra in difficoltà e questo potrebbe giocargli contro. Ha l'esperienza giusta per condurre in porto la barca. Il Benevento invece penso dovrà soffrire, fatico a credere che Cagliari o Torino possano retrocedere. Per me la storia non è stata ancora scritta"