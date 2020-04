CAPUTO, Vogliamo giocare ma con giuste condizioni

Ha colpito per il suo cartello con scritto "State a casa, andrà tutto bene" in occasione del suo ultimo gol, ora Ciccio Caputo spiega a Sportmediaset: ""Quel cartello è stata una cosa pensata, ma è stato un messaggio molto semplice, che tenevo a mandare a tutta la nostra nazione. Per il prossimo non so, vediamo se prima si riprenderà a giocare. Poi magari verrà tutto naturale. L'idea di chiudere questa stagione penso che sia di tutti i giocatori, perché credo sia giusto così. Noi siamo i primi a voler riprendere, ma alle giuste condizioni, coi giusti controlli, rischiando il meno possibile. Non sarà facile, ma attendiamo sviluppi".