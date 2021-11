CAPUTI, Vlahovic un Lewandowski anche più potente

Massimo Caputi, giornalista sportivo e caporedattore de Il Messaggero, ha così parlato di temi a tinte viola: "Della Fiorentina ho un'idea buona già dalla prima partita di campionato con la Roma, sono cresciuti molto rispetto all'anno scorso in quanto a fisionomia e identità, ma anche per i punti. Mi piace come stanno in campo, chiaro che si potesse fare anche meglio: quando hai un giocatore fortissimo come Vlahovic, a volte devi gestire con furbizia le situazioni. Il calo è mentale, non devono cincischiare troppo: a volte meglio spazzare via il pallone. Con la Sampdoria dovranno giocare con attenzione e concentrazione, non esistono più partite vinte in partenza, anche se mi sembra occasione per confermare il buon andamento in campionato. In Vlahovic rivedo qualcosa di Lewandowski e mi sembra ancora più potente".