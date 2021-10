CAPUTI, Sarri bravo ma ha stravolto la Lazio. Viola...

Il giornalista del Messaggero Massimo Caputi ha parlato del momento della Lazio e della gara di stasera con la Fiorentina: "Ci sono tanti elementi per spiegare questo momento, il più evidente è il passaggio da un allenatore che ha fatto giocare a memoria per 5 anni ad uno che è passato al 433 e cambia le dinamiche interne e giocatori come Luis Alberto e Lazzari in quel sistema faticano. Ci si chiede se è giusto sacrificare giocatori bravi o adattarsi a loro. Vediamo cosa farà Sarri"



Lazio sarà arrabbiata? "Penso che la Lazio vorrà reagire alla sconfitta e al brutto momneto, col Verona è stato un ko pesante, la Lazio è stata travolta. Ma ha dimostrato di saper reagire dimostrato nel derby e con l'Inter. Stasera è una gara da seguire, perché dall'altra parte c'è una Fiorentina che vuole dimostrare di essere da Europa".



Che allenatore è Sarri? Un ottimo allenatore, da una parte gli pesa il paragone con il suo Napoli perché difficile da replicare. ma se lo prendi sai che punta al suo gioco e non è sempre facile in club importanti in cui certe sconfitte si assorbono difficilmente e sono competitivi".



Ma è una questione di rosa? "La Fiorentina viene da stagioni negative, non ci sono giocatori che possono dire io ho fatto le fortune di questo club a differenza che nella Lazio. Da subito la Fiorentina ha avuto un'impronta, già dalla prima gara con la Roma. Quando invece hai giocatori che in questi anni hanno fatto dei risultati e arriva un allenatore che li sacrifica senza ottenere risultati come sta accadendo nella Lazio, bisogna avere pazienza sia da parte di questi giocatori che dei risultati che magari arriveranno".