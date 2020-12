CAPOZUCCA, Dalla Viola mi aspetto una punta

Stefano Capozzucca, ex dirigente di Serie A, ha parlato a TMW Radio ospite di Stadio Aperto, condotto da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti. Queste le sue parole in merito a cosa aspettarsi dalla Fiorentina nel prossima mercato: "Tutte le squadre che non vanno bene cercano la punta d'esperienza, quello che possa dare qualcosa in più per migliorare la classifica. A parte che con la vittoria di Torino, molto bella, la Fiorentina si è tirata un po' fuori dalle sabbie mobili, e per me hanno dei valori superiori. Per Cutrone vale il discorso di Eriksen: non si è integrato nell'ambiente di Firenze. Secondo me una punta la si può trovare, anche perché Firenze è una piazza ambita, ha un presidente ambizioso e un pubblico esigente ma caloroso. Volendo uno da affiancare a Vlahovic lo trovi".

In Italia è dura? "Sì, credo anche io che si debba guardare all'estero. A meno di qualche esubero...".

