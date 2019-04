CAPOZUCCA, Corvino merita massima considerazione

Intervenuto a Radio Blu, il direttore sportivo del Genoa Stefano Capozucca ha detto la sua sul futuro di Pantaleo Corvino: "Nessuno guarda indietro nel calcio, il passato è passato. Come in tutte le squadre alla Fiorentina negli ultimi anni ci sono stati momenti positivi e meno positivi. Le cose in questo momento non vanno come vorrebbe Corvino, e per questo c'è del malcontento. Queste sono tuttavia situazioni normali, succedono ovunque, anche a Genova. Ma dobbiamo renderci conto che siamo in serie A, una categoria difficile. Corvino via? Non saprei, sono giudizi che spettano alla proprietà gigliata. Ribadisco che Corvino merita massima considerazione nel panorama calcistico italiano".