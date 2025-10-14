Capo Verde al Mondiale: "Vittoria per celebrare la nostra indipendenza"

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Sognavamo questo momento fin da bambini". Capo Verde si risveglia felice, perché la prima grande sorpresa della corsa ai mondiali 2026 è proprio la qualificazione del piccolo stato che conta 525.000 abitanti, appena 70/o nella classifica FIFA: dopo il 3-0 a eSwatini e il primato nel girone D davanti al favorito Camerun che vale il pass per la coppa iridata le strade della capitale Praia si sono riempite di tifosi festanti, caroselli, fuochi d'artificio, con la gente a esultare e ballare a ritmo di reggae e della funana, la musica tradizionale del piccolo arcipelago. "Rendere felici tutte queste persone è una cosa straordinaria, è una vittoria per tutti i capoverdiani e, soprattutto, una vittoria per tutti coloro che hanno combattuto per la nostra indipendenza - le parole del ct dell'impresa, Pedro Brito, Bubista come lo chiamano tutti -. È un momento speciale quest'anno in cui celebriamo i 50 anni della nostra indipendenza". Capo Verde si unisce alle altre cinque squadre africane già qualificate: Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto e Ghana. Un evento a tal punto storico che il governo ha concesso la giornata di vacanza affinché i tifosi potessero partecipare alla festa collettiva.

È stato "incredibile" dicono tutti nella festa durata fino a tarda notte con il concerto allo Stadio Municipale di Praia con le star locali Djodje e Soraia Ramos. "È così emozionante, non ho le parole per descrivere questo momento" le parole del veterano della squadra Ianique Tavares, autore del terzo gol. "Sono molto, molto felice. Sognavo questo momento fin da bambino", ha aggiunto il portiere Vozinha, 39 anni. "La storia è fatta" campeggia su alcuni dei principali giornali capoverdiani. (ANSA).