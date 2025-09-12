Capello: "Napoli attento, con la Fiorentina è una gara trappola visto che poi hai la Champions"

Il tecnico Fabio Capello ha parlato del Napoli e della trasferta a Firenze contro la Fiorentina, a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "Il Napoli è stato costruito benissimo in tutti i ruoli, forse con l’assenza di Lukaku gli azzurri perdono qualcosina nel loro modo di giocare. Conte però conosce bene la squadra e metterà Hojlund e Lucca nelle giuste condizioni per dare una grande mano. De Bruyne può giocare dappertutto, ma bisogna metterlo nella sua posizione migliore in modo che ti possa dare le sue migliori qualità, schierarlo spalle alla porta potrebbe farlo andare incontro a delle difficoltà".

E sulla gara con la Fiorentina ha aggiunto: "Con la Fiorentina è una gara trappola, ma solo perché dopo pochi giorni c’è la Champions League. Questo però è il momento migliore per incontrare il Manchester City, squadra di grandi talenti, ma ancora un cantiere".