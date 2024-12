CALVARESE, Quanti errori dell'arbitro di Juve-Bologna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Molto deludente". Così Gianpaolo Calvarese definisce la prova di Matteo Marchetti, arbitro di Juventus-Bologna terminata 2-2 con un'incredibile rimonta dei bianconeri ai danni della squadra allenata da Italiano. Su Tuttosport Calvarese sottolinea come ci siano stati tanti errori tecnici da parte del direttore di gara: "L’arbitro si perde per strada diversi falli - ha esordito - tra cui quello di Kalulu su Odgaard in campo aperto, su un’azione d’attacco rossoblù. Marchetti non ravvisa alcuna irregolarità, il VAR fa un silent check per un possibile DOGSO e conseguente espulsione a carico del difensore francese". Poi prosegue commentando anche che "manca un fallo evidente: Odgaard è davanti e Kalulu gli prende il piede. Sarebbe stato da giallo (e non da rosso) perché manca il possesso del pallone, che rimbalza e sarebbe stato difficile da controllare".

Nella ripresa la situazione non migliora, anzi, proseguono alcune incertezze: "Assegna un giallo inesistente a Kalulu (non c’è tocco su Fabbian). Il nervosismo generale e le continue proteste portano al rosso a Thiago Motta. Se la cava senza neanche un giallo Koopmeiners per un brutto fallo proprio su Fabbian mentre non c’è rigore per la Juve sul contatto Holm-Mbangula, troppo lieve".