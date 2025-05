Calvarese: “Contatto Folorunsho-Fornals? Giusto non dare rigore”

L’ex arbitro Giampaolo Clavarese, intervenuto a 30° Minuto su Italia 7, ha commentato l’episodio da moviola in Betis-Fiorentina, in particolare il contatto tra Folorunsho e Fornals:

"Ha arbitrato a modo suo, in una gara difficile. Ha fischiato e ammonito molto, come nel suo stile. Ma è stato anche premiato, perché si vede chiaramente che Folorunsho arpiona il pallone e solo dopo colpisce il giocatore del Betis. È stato molto bravo, forse anche aiutato dal fatto che la palla è rimasta lì. In Italia in situazioni del genere fischiano, ma per me non è rigore".