CALVARESE, Commisso? Provo grandissima stima

Intervenuto a Italia 7, L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato così:

Giocatori duri da arbitrare?

"Ci sono dei calciatori che sono difficili da gestire per la loro velocità, come Cuadrado, Hakimi o Giovinco ma potrei dirne tanti altri. Sono talmente rapidi che a volte non riesci a interpretare sempre bene.



La gestione Commisso?

"Ho grandissima stima, che è reciproca, per lui e Joe Barone, mi hanno sempre dato tanto a livello umano e professinistico. Stanno facendo molto bene. Firenze è una piazza che capisce di calcio, non è facile da gestire".



E che ne pensa di Italiano?

"Ricordo l’anno scorso durante Fiorentina-Spezia in cui non feci alzare la bandierina. La Fiorentina vinse 3-0 ma Italiano fece benissimo con i suoi. È uno dei giovani più promettenti del panorama allenatori Italia. Riesce a fare gruppo e fare le mosse giuste. È una persona che ha fame di emergere. Sta facendo benissimo, ma farà ancora tantissimo. Penso che in generale questa società possa dire la sua anche in alta classifica".



Cosa ci dice di Vlahovic?

"Penso che sia una punta vera, ha fame e numeri. Ha il gol nel DNA, vive di quello. Ogni volta che l’ho arbitrato l’ho visto con la voglia di non arrendersi mai”.