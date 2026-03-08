Calori ottimista: "Stagione travagliata, ma la Fiorentina ha qualcosa in più"

Calori ottimista: "Stagione travagliata, ma la Fiorentina ha qualcosa in più"
Alessandro Calori, allenatore attualmente libero ed ex giocatore, è stato protagonista della rubrica di mezzanotte "A tu per tu", sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. Nell'intervista, ha rilasciato anche una breve battuta sulla Fiorentina e sulle difficoltà di questa stagione, dicendosi ottimista: “Alla lunga la Fiorentina potrebbe uscire fuori anche se sta vivendo una stagione travagliata. Rispetto alle altre ha qualcosa in più”.