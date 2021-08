CALLEJON, Punta a far bene per ottenere il rinnovo

Josè Callejon punta allo strappo. Lo spagnolo è pronto a far tesoro della sua grande esperienza, diventando, per quanto possibile, un punto di riferimento, mettendo davanti a tutto la voglia di riscatto che solo un leader come lui può avere. In più, è ambizioso quanto basta per provare ad alzare più in su l’asticella. Ha un contratto coi viola fino al 2022, ma l’obiettivo è spingere il club ad esercitare l’opzione prevista per allungare di una ulteriore stagione questa sua esperienza viola. E’ stato catturato, insieme alla sua famiglia, dallo splendore della città e la missione è quella di trasformarsi in indispensabile. Lo scrive La Nazione.