CALCIO STORICO, Sorteggio: ecco gli accoppiamenti

Stamani alle 11:15, nel giorno di Pasqua come da tradizione, si è tenuto il sorteggio del Calcio Storico Fiorentino nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (in via straordinaria, solitamente avviene in piazza San Giovanni), alla presenza dell'assessore alle Tradizioni Popolari Andrea Vannucci e del presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi, più i capitani dei quattro quartieri.

Sarà Verdi contro Azzurri, e Bianchi contro Rossi. Il sorteggio, ripreso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Firenze, è stato naturalmente fondamentale per l'inizio del processo che sfocerà nel torneo giocato, che normalmente si terrebbe a giugno ma che, a causa l'emergenza sanitaria, potrebbe svolgersi se ci saranno le condizioni a settembre.