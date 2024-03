CALCIO STORICO, Il sorteggio: Verdi-Azzurri e Rossi-Bianchi

Pasqua a Firenze è soprattutto Scoppio del Carro e calcio storico: per questo, la mattinata odierna ha visto consumarsi anche due delle tradizioni più longeve della città. Alle 11, in Piazza del Duomo si è tenuto lo Scoppio del Carro e il volo della colombina, un evento popolare che si tramanda da oltre nove secoli. Contestualmente a questo, c'è stata anche l'estrazione per le due gare di calcio storico: la prima semifinale vedrà sfidarsi i Verdi contro gli Azzurri, la seconda i Rossi contro i Bianchi.

Per esigenze legate alle elezioni comunali, che si svolgeranno l'8 giugno con eventuale ballottaggio il 23, le semifinali si giocheranno l'1 e il 2 giugno mentre la finale sarà il 15 e non come di consueto il 24, giorno della festa di San Giovanni, patrono di Firenze. L'anno scorso a vincere il torneo furono i Rossi.