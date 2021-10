CAIRO, Scadenze? Agenti mettono i club in difficoltà

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto sul palco del Festival dello Sport direttamente da Trento: "So che i tifosi vorrebbero grandi giocatori, ma spesso sono operazioni non conciliabili con le finanze del club. Il calcio deve essere sostenibile. Per conciliare risultati e bilancio devi avere la tua filosofia e non snaturarla. Ci sono giocatori che nascono nei vivai dei club e se ne vanno a zero. Questo non è giusto, un club investe molto e dovrebbe avere una forma di indennizzo. C'è una situazione che con la pandemia è diventata più grave. Le società hanno perso tanto con la pandemia, i giocatori vogliono di più e vanno in scadenza. In questa situazione si inserisce il procuratore che ti porta via il giocatore per avere ingaggi e commissioni più alti, lasciando i club in difficoltà".