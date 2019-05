CAGNI, Viola con il Genoa non faranno calcoli

Luigi Cagni, ex allenatore dell'Empoli ha parlato così della lotta salvezza: "L'Inter è più forte dell'Empoli sia tecnicamente che fisicamente quindi andare al Meazza e centrare l'impresa per la squadra di Andreazzoli sarà molto difficile, ma giocherà serena. Fiorentina-Genoa sarà una partita dove i viola cercheranno di vincere perché se attendono risultati dall'altra partita che riguarda quelle zone di classifica può accadere di tutto in peggio. Non credo che facciano questo errore. Ai viola in qualche incontro è mancata la fortuna, ma da quando è arrivato Montella, anche se rimangono superiori ai rossoblù, hanno perso sei partite su sette. Pioli? Se un allenatore non soddisfa più la società va esonerato, ma non costretto a dimettersi".