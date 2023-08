CAGNI, Nzola può fare la differenza più di Cabral

FirenzeViola.it

Il mister Gigi Cagni è stato ospite a TMW Radio durante "Calciomercato e Ritiri" rispondendo ad alcune domande, tra le quali una sul nuovo acquisto della Fiorentina, Mbala Nzola. Queste le sue parole:

Un parere sui nuovi colpi della Fiorentina?

"Nzola? Per me può fare la differenza più di Cabral. Ha più qualità, i numeri parlano chiaro. E poi l'allenatore l'ha voluto, lo conosce e farà bene alla Fiorentina. Ha le qualità per farlo. La realtà è che ci sono pochi giocatori di qualità in giro, sia in attacco che in difesa. Non siamo su una bella strada, se il denaro è l'obiettivo finale non finisci bene".