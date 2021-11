CAGNI, Empoli club modello. Sul "mio" Italiano...

L'ex tecnico Luigi Cagni ha parlato della sfida tra Empoli (da lui allenato) e la Fiorentina: "L'Empoli è una società modello perché avanti dal punto di vista dirigenziale. E' un ambiente in cui puoi lavorare bene con giocatori di qualità puoi raggiungere obiettivi importanti. Ma la società ha sempre potuto lavorare con i giovani perché la retrocessione non è un dramma, anche se ha sempre speso per i giocatori"

Cosa pensa di Italiano? "E' stato un mio giocatore nel Verona e non me lo sarei mai immaginato nel ruolo di allenatore finché a Trapani mi accorsi che dava identità alla squadra. Con la Fiorentina sta facendo proprio questo. Dalle partite si vede che la squadra è legata a lui e i giocatori si fidano ciecamente dei suoi dettami. Se devo fargli un appunto, non mi è piaciuto come è stato gestito l'addio con lo Spezia".

Un giudizio su Commisso? "Devo dire che a me piace e che con Gattuso ha fatto benissimo. Con Vlahovic bisognava giocare d'anticipo, capendo prima il suo talento e facendogli un contratto lungo".