CAGLIARI, Non solo Gaetano. Ci prova anche per Barak

Antonin Barak sempre più lontano dalla Fiorentina: secondo quanto riportato da SkySport, il centrocampista ceco è tornato nel mirino del Cagliari, che potrebbe chiudere nelle ultime ore del mercato l'operazione dopo aver acquistato (in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli) Gianluca Gaetano. Sardi però scatenati, come detto, si punta anche Barak: il giocatore è una seconda scelta per Raffaele Palladino, che non l'ha convocato per la gara di ieri in Conference League.