Cagliari, idea Djuric per sostituire Belotti nel mercato invernale
Potrebbe essere Milan Djuric il sostituto di Andrea Belotti a Cagliari. Come riporta La Nuova Sardegna, visto l’infortunio al ginocchio che terrà fuori a lungo il Gallo, ex attaccante anche della Fiorentina, il club sardo si vuole tutelare nel mercato di gennaio. Tra le idee del direttore sportivo Angelozzi c’è anche un calciatore del Parma: la punta classe 1990 crociata Milan Djuric è nel taccuino dei preferiti del ds rossoblu per sostituire Belotti.
Il roccioso bosniaco è arrivato a Parma quasi un anno fa dal Monza, durante il mercato di gennaio della scorsa stagione, e durante questi dodici mesi ha trovato poco spazio. Ora la pista Cagliari, e chissà che a gennaio i sardi non possano provare un affondo per lui.
