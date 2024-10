CAGLIARI, 1° vittoria in Serie A. Autogol di Coco decisivo

FirenzeViola.it

All'Unipol Domus Arena termina 3-2 il match delle 18:00 tra Caglairi e Torino. Partita spettacolare aperta nel primo tempo dalle reti di Viola al 38' e di Sanabria al 41'. Nella ripresa è il Torino a passare per primo in vantaggio con la rete bellissima di Linetty ma in quattro minuti, dal 74' al 78', il Cagliari la ribalta. Prima Palomino e poi un autogol di Coco infatti regalano la prima vittoria in campionato ai rossoblu. Sardi che salgono così a quota 9 in campionato, mentre il Torino rimane fermo a quota 11. Per i granata si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta stagionale considerando anche il ko in Coppa Italia contro l'Empoli.