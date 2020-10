90 minuti in campo da terzino destro per Martin Caceres stanotte, nella vittoria del suo Uruguay per 2-1 sul Cile di Alexis Sanchez, autore del gol che aveva momentaneamente pareggiato quello di Luis Suarez su rigore. Al 93' la rete vittoria di Maximiliano Gomez in un match che ha scatenato grandi polemiche da parte dei cileni per l'arbitraggio.