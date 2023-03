CABRAL, Secondo giocatore a raggiungere 10 gol in UECL

Come raccolto da OptaPaolo, Arthur Cabral è, dopo Cyriel Dessers, il secondo giocatore assoluto ad aver raggiunto la doppia cifra di gol in Conference League (cinque con il Basilea nell'edizione 21/22 e cinque con la Fiorentina nella competizione in corso), escluse qualificazioni.

