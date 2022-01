CABRAL, C'è l'offerta, ora un contratto fino al 2027

Aggiornamenti sul fronte Arthur Cabral da Sky Sport: confermata la proposta della Fiorentina al Basilea da 14 milioni di euro più 2 d i bonus per l'attaccante brasiliano, individuato come sostituto di Vlahovic, adesso le parti sono al lavoro per un contratto che lo leghi alla Fiorentina fino al 2027. Nella trattativa c'è sì il Basilea, ma con loro anche Palmeiras e Cearà: il 70% del suo cartellino è agli svizzeri, il restante 30 equamente diviso tra le brasiliane.