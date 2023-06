CABRAL, Buona stagione, aiuto sempre più la squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Arthur Cabral, tornato in Brasile dopo il termine della stagione, parla ai microfoni di Globo Esporte della sua seconda annata alla Fiorentina: "È stata una buona stagione. Sono riuscito a diventare il capocannoniere della squadra in Conference League e ad aiutare la squadra in diverse occasioni. Il pensiero è sempre questo: aiutare sempre di più la squadra".

Prosegue: "Sono venuto per onorare un po' il nostro calcio qui a Paraíba, a tifare per l'evoluzione del nostro calcio".