C. NORD INTER, 30mila fischietti vietati, ma a Firenze ok

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Curva Nord dell'Inter tira in ballo anche Firenze e il Franchi per denunciare quello che i tifosi nerazzurri vedono come un abuso nei loro confronti. Domenica per Inter-Roma erano infatti pronti 30mila fischietti per il ritorno del grande ex Lukaku, ma a quanto pare c'è stato il divieto di utilizzarli. Sui social della Curva Nord compaiono infatti post inequivocabili e a tal proposito i tifosi nerazzurri ricordano quanto accadde per accogliere Vlahovic alla sua prima da ex: "Ennesimo abuso, fischietti vietati! 10.000 a Firenze ok due anni fa, la legge non è uguale per tutti".

Tornando al precedente citato dai nerazzurri, diecimila i fischietti bianchi e rossi nel marzo 2022 furono distribuiti allo stadio per la contestazione all'attaccante serbo di ritorno a Firenze con la maglia della Juve insieme ad una coreografia con il profilo di Dante che si stagliava su uno sfondo di inferno viola. Era il marzo 2022, con la delusione ancora fresca e cocente per l'inaspettato addio nel mercato di gennaio.