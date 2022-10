C.LEAGUE, Pari Riga e vittorie per le altre del girone

Giovedì la Fiorentina affronterà il Riga per l'ultima partita del girone di Conference League, in cui si contenderà il primo posto con il Besaksehir che è avanti per gli scontri diretti. Ecco come si sono comportate oggi le avversarie dei viola, tutte e tre in campo. Il Riga RFS ha pareggiato per 1-1 in casa del Valmiera, il gol in rimonta nella ripresa è stato di Jatta. Gli Hearts hanno vinto in trasferta con il Ross County per 2-1 in rimonta: dopo lo svantaggio per il gol di White all'11' gli Hearts hanno ribaltato il risultato nel giro di 10 minuti con gol di Shankland al 15' e Halliday al 20'. Larga vittoria in casa invece per il Besiktas che ha battuto 5-2 l'Umraniyespor con doppietta di Tosun e Weghorst e gol di Sanuc.