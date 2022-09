C. LEAGUE, I risultati delle italiane: pari Milan

Questa sera Milan e Juventus sono scese in campo per le rispettive sfide di Champions League. La squadra di Pioli ha pareggiato in casa del Salisburgo per 1-1, con i gol, tutti e due nel primo tempo, di Okafor per gli austriaci e Saelemaekers per i rossoneri. La squadra di Allegri invece cade in casa del PSG grazie ad una doppietta di Mbappe nel primo tempo. McKennie nella ripresa accorcia le distanze per i bianconeri ma non basta: 2-1 finale.