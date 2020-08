C. LEAGUE, Formazioni ufficiali di Barcellona-Bayern

Dopo la scioccante eliminazione dell'Atalanta contro il PSG e la vittoria del Lipsia sull'Atletico Madrid oggi tocca a Barcellona e Bayern Monaco darsi battaglia per i quarti di finale di Champions League. Il fischio d'inizio dell'incontro è in programma per le 21:00. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Vidal; Messi, Suarez.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski